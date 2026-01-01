ملف "خلدون عريمط".. الجديد تكشف: لائحة الأسماء طويلة!

علمت "الجديد" أن مواطنين مدنيَين جرى توقيفهما على ذمة التحقيق مع الشيخ خلدون عريمط والشيخ السبسبي، وان لائحة الذين سيتم استدعاؤهم للتحقيق من جانب التمييزي القاضي طويلة، وأولها سليمان الذي سيستمع إلى إفادته غداً الجمعة.

كما يُتوقع الاستماع الأسبوع المقبل الى إفادات الرئيس والنائب السابق ميشال فرعون وجاك دميان بالإضافة الى آخرين.



وكان قد استمع الى إفادتي النائب المخزومي والوزير السابق شقير أمس.



وعلمت "الجديد" أن شقير نفى أن يكون دفع أموالاً لأبو عمر أو الشيخ عريمط، أما المخزومي فأقرّ في إفادته بدفع أموال.

ولاحقاً، أفادت معلومات الجديد، أن "النائب مخزومي وتوضيحا لما تم تداوله عن دفع أموال للشيخ خلدون عريمط، قال أمام القاضي الحجار ان ما دفعه لعريمط تم من خلال صندوق مساعدات موجود لأعمال خيرية بين مؤسسته ودار ، وبعلم من دار الفتوى".



وبحسب المعلومات، قال مخزومي: المساعدات منذ العام 2024 قبل ظهور المدعو "ابو عمر".