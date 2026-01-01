الأخبار
خاص الجديد

ملف "خلدون عريمط".. الجديد تكشف: لائحة الأسماء طويلة!

2026-01-01 | 05:02
ملف &quot;خلدون عريمط&quot;.. الجديد تكشف: لائحة الأسماء طويلة!
ملف "خلدون عريمط".. الجديد تكشف: لائحة الأسماء طويلة!

علمت "الجديد" أن مواطنين مدنيَين جرى توقيفهما على ذمة التحقيق مع الشيخ خلدون عريمط والشيخ خالد السبسبي، وان لائحة الذين سيتم استدعاؤهم للتحقيق من جانب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار طويلة، وأولها النائب محمد سليمان الذي سيستمع إلى إفادته غداً الجمعة.

كما يُتوقع الاستماع الأسبوع المقبل الى إفادات الرئيس فؤاد السنيورة والنائب السابق ميشال فرعون وجاك دميان بالإضافة الى آخرين. 

وكان الحجار قد استمع الى إفادتي النائب فؤاد المخزومي والوزير السابق محمد شقير أمس. 

وعلمت "الجديد" أن شقير نفى أن يكون دفع أموالاً لأبو عمر أو الشيخ عريمط، أما المخزومي فأقرّ في إفادته بدفع أموال.
 
ولاحقاً، أفادت معلومات الجديد، أن "النائب مخزومي وتوضيحا لما تم تداوله عن دفع أموال للشيخ خلدون عريمط، قال أمام القاضي الحجار ان ما دفعه لعريمط تم من خلال صندوق مساعدات موجود لأعمال خيرية بين مؤسسته ودار الفتوى، وبعلم من دار الفتوى".

وبحسب المعلومات، قال مخزومي: المساعدات منذ العام 2024 قبل ظهور المدعو "ابو عمر".
ملف "خلدون عريمط".. الجديد تكشف: لائحة الأسماء طويلة!

خاص الجديد

محليات

الجديد

خلدون عريمط

أبو عمر

