عاجل
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من حزب الله في منطقة الجميجمة في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من حزب الله في منطقة الجميجمة في جنوب لبنان
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
05:17
صاروخ باليستي فوق الغازية! - شاهد الفيديو
03:31
ترامب يتناول العشاء بعد القبض على مادورو - شاهد الفيديو
01:19
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
2026-01-03
شلالات جزين اليوم (فيديو)
2026-01-02
هل أصبحنا أسرى الشاشات؟ (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
الحدث - الحلقة الكلملة - 04-01-2026
2026-01-04 | 06:58
A-
A+
الحدث - الحلقة الكلملة - 04-01-2026
مقالات ذات صلة
الحدث - الحلقة الكاملة - 02-01-2026
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
مقدمة النشرة المسائية - 03-01-2026
الحدث - الحلقة الكلملة - 04-01-2026
خاص الجديد
محليات
الحدث
سياسة
العودة الى الأعلى
بعد الكلام عن وجود "فلول الأسد".. الجيش يداهم عكار وطرابلس (صورة)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
2026-01-03
بعد الكلام عن وجود "فلول الأسد".. الجيش يداهم عكار وطرابلس (صورة)
أفاد مراسل "الجديد"
2026-01-03
بعد الكلام عن وجود "فلول الأسد".. الجيش يداهم عكار وطرابلس (صورة)
أفاد مراسل "الجديد"
2026-01-03
شلالات جزين اليوم (فيديو)
هكذا بدت شلالات جزين اليوم
2026-01-03
شلالات جزين اليوم (فيديو)
هكذا بدت شلالات جزين اليوم
2026-01-03
ارقام "الإنفلونزا" مرتفعة.. والمدارس الى الإقفال؟
2026-01-03
ارقام "الإنفلونزا" مرتفعة.. والمدارس الى الإقفال؟
يحدث الآن
محليات
10:19
بالفيديو.. استهداف سيارة في تبنين
محليات
10:14
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل عنصراً من حزب الله في منطقة الجميجمة في جنوب لبنان
عربي و دولي
10:02
غداة اعتقال مادورو.. نتنياهو يعلق
اخترنا لك
بعد الكلام عن وجود "فلول الأسد".. الجيش يداهم عكار وطرابلس (صورة)
2026-01-03
شلالات جزين اليوم (فيديو)
2026-01-03
ارقام "الإنفلونزا" مرتفعة.. والمدارس الى الإقفال؟
2026-01-03
دون حرب كبرى.. لبنان أمام فرصة التفاوض!
2026-01-02
وزير العدل عادل نصار للجديد عن توقيف ضباط الأسد في لبنان: القضاء اللبناني لا يتردّد في تنفيذ أي إستنابة قضائية ترده يشمل أي مطلوب مهما كان
2026-01-02
مصدر قضائي للجديد: مذكّرات التوقيف تمّ تعميمها على الأجهزة الأمنية لكن حتى الآن لم يتم العثور عليهم
2026-01-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-01-01
الراعي: السلام لا يُمنح جاهزاً بل يبنى من الداخل من قرار وطني جامع
2025-10-14
بعد قرار إقفال "تنورين".. وزير يطمئن
2025-12-28
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ #وهلق_شو: نسعى لتسليم أكبر عدد ممكن من السجناء السوريين إلى سوريا ونعمل على صياغة قانونية لتنفيذ هذا الأمر
00:28
حراك عربي–دولي مكثف.. ولبنان مطالب بمزيد من الخطوات (الأنباء الكويتية)
2026-01-02
دون حرب كبرى.. لبنان أمام فرصة التفاوض!
2025-09-22
محمد فضل شاكر يرافق زوجته في أول إطلالة على السجادة الحمراء في الموريكس دور
بالفيديو
بالفيديو
2026-01-02
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
2025-12-31
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
2025-12-31
خلي عينك عالجديد وقول «الجديد» مش «الو» حتى تختم 2025 بجوائز مميزة وكاش💸
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:32
أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!
محليات
03:32
أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!
محليات
04:42
استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة
محليات
04:42
استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة
محليات
12:19
"ماذا تستفيد ايران؟".. نعيم قاسم: لتسليح الجيش اللبناني!
محليات
12:19
"ماذا تستفيد ايران؟".. نعيم قاسم: لتسليح الجيش اللبناني!
محليات
04:50
صاروخ باليستي فوق الغازية.. ما القصة!
محليات
04:50
صاروخ باليستي فوق الغازية.. ما القصة!
عربي و دولي
01:21
بعد فنزويلا.. من هي الدول التي ستكون هدفًا لأميركا؟
عربي و دولي
01:21
بعد فنزويلا.. من هي الدول التي ستكون هدفًا لأميركا؟
عربي و دولي
10:36
"كان يراقب موقع مادورو".. جاسوس لواشنطن في فنزويلا!
عربي و دولي
10:36
"كان يراقب موقع مادورو".. جاسوس لواشنطن في فنزويلا!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026