عاجل
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
03:22
مادورو يتجوّل في شوارع نيويورك (فيديو)
15:16
من تشافيز الى محور إيران.. مسلسل الإطاحة بمادورو
2026-01-04
صاروخ باليستي فوق الغازية! - شاهد الفيديو
2026-01-04
ترامب يتناول العشاء بعد القبض على مادورو - شاهد الفيديو
2026-01-04
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
خاص الجديد
معلومات الجديد: يعود رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا من إجازته العائلية التي أمضاها في مصر لمدة أسبوع
2026-01-05 | 03:29
A-
A+
معلومات الجديد: يعود رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا من إجازته العائلية التي أمضاها في مصر لمدة أسبوع
مقالات ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري مغادراً قصر بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس
مراسل الجديد: الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
مراسل الجديد: وصول الرئيس نبيه بري الى مجلس النواب
معلومات الجديد: يعود رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا من إجازته العائلية التي أمضاها في مصر لمدة أسبوع
خاص الجديد
محليات
الجديد:
النواب
إجازته
العائلية
أمضاها
أسبوع
العودة الى الأعلى
من تشافيز الى محور إيران.. مسلسل الإطاحة بمادورو
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:16
من تشافيز الى محور إيران.. مسلسل الإطاحة بمادورو
15:16
من تشافيز الى محور إيران.. مسلسل الإطاحة بمادورو
06:58
الحدث - الحلقة الكلملة - 04-01-2026
06:58
الحدث - الحلقة الكلملة - 04-01-2026
2026-01-03
بعد الكلام عن وجود "فلول الأسد".. الجيش يداهم عكار وطرابلس (صورة)
أفاد مراسل "الجديد"
2026-01-03
بعد الكلام عن وجود "فلول الأسد".. الجيش يداهم عكار وطرابلس (صورة)
أفاد مراسل "الجديد"
يحدث الآن
محليات
05:39
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
محليات
05:33
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
فن
05:22
شقيق دانييلا رحمه يطلب يد ملكة جمال استراليا السابقة في قصر أثري
اخترنا لك
من تشافيز الى محور إيران.. مسلسل الإطاحة بمادورو
15:16
الحدث - الحلقة الكلملة - 04-01-2026
06:58
بعد الكلام عن وجود "فلول الأسد".. الجيش يداهم عكار وطرابلس (صورة)
2026-01-03
شلالات جزين اليوم (فيديو)
2026-01-03
ارقام "الإنفلونزا" مرتفعة.. والمدارس الى الإقفال؟
2026-01-03
دون حرب كبرى.. لبنان أمام فرصة التفاوض!
2026-01-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:33
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
2026-01-03
ضوء أخضر لاستكمال الحرب! (شاهد الفيديو)
2025-09-30
عن العقوبات على إيران.. بيان لحزب الله
2025-12-31
خلي عينك عالجديد وقول "الجديد" مش "الو".. حتى تختم 2025 بجوائز مميزة وكاش
2025-10-26
عن المفاوضات مع اسرائيل والعلاقة مع حزب الله والانتخابات.. ابرز ما قاله باسيل لـ"الجديد"
2026-01-03
التحكم المروري: حادثان وجريحان خلال الـ24 ساعة الماضية
بالفيديو
بالفيديو
13:05
مقدمة النشرة المسائية 04-01-2026
2026-01-02
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
2025-12-31
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
16:48
على ارتفاع 40 ألف قدم… إنذار دولي يربك رحلة بيروت – باريس
عربي و دولي
16:48
على ارتفاع 40 ألف قدم… إنذار دولي يربك رحلة بيروت – باريس
محليات
10:34
عن الإنفلونزا والعطلة .. توضيح من وزارة التربية
محليات
10:34
عن الإنفلونزا والعطلة .. توضيح من وزارة التربية
عربي و دولي
09:26
بولس لمادورو: بت تعلم الآن!
عربي و دولي
09:26
بولس لمادورو: بت تعلم الآن!
محليات
14:03
إثر عمليات رصد ومداهمات.. الجيش يوقف منفذ جريمة مجدل عنجر
محليات
14:03
إثر عمليات رصد ومداهمات.. الجيش يوقف منفذ جريمة مجدل عنجر
محليات
12:50
جثة في فاريا.. وبيان للدفاع المدني
محليات
12:50
جثة في فاريا.. وبيان للدفاع المدني
عربي و دولي
10:02
غداة اعتقال مادورو.. نتنياهو يعلق
عربي و دولي
10:02
غداة اعتقال مادورو.. نتنياهو يعلق
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026