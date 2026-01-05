عاجل
خاص الجديد

"أبو عمر" تعرّض للضرب؟.. الجديد تكشف (صور)

2026-01-05 | 08:08
"أبو عمر" تعرّض للضرب؟.. الجديد تكشف (صور)

أفادت معلومات الجديد، أن "الوكيلة القانونية للمدعو "أبو عمر" المحامية زهراء صعب، تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ضد أحمد حدارة لاقدامه على التعرض بالضرب والاعتداء على "أبو عمر" عند اكتشاف شخصيته الوهمية".

وأفادت المعلومات أن "القاضي جمال الحجار من المتوقع أن يختتم تحقيقاته في ملف الامير الوهمي خلال يومين، على أن يحال الملف الى قاضي التحقيق الاول المختص بواسطة النيابة العامة الاستئنافية".
