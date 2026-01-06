الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
09:03
غارة ومبنى سُويّ أرضاً.. الجديد في الغازية (فيديو)
04:02
الشرع يشتري بالعملة الجديدة.. ويحتسي القهوة! (فيديو)
01:41
دون إنذار.. غارة اسرائيلية ليلاً ودمار هائل! (فيديو)
15:17
أورتاغوس ولبنان.. هل تستمر بمهامها؟ - شاهد الفيديو
14:46
بصمات "أبو عمر" في مرفأ بيروت! - شاهد الفيديو
خاص الجديد
الجيش الإسرائيلي إستهدف بلدة انان قضاء جزين.. مراسل الجديد ينقل الصورة
2026-01-06 | 07:34
A-
A+
الجيش الإسرائيلي إستهدف بلدة انان قضاء جزين.. مراسل الجديد ينقل الصورة
مقالات ذات صلة
غارات اسرائيلية استهدفت أنان قضاء جزين
الوكالة الوطنية: قطع الطريق في أنان بين صيدا وجزين تحسباً للضربة المحتملة من العدو
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية استهدفت بلدة بصليا قضاء جزين
الجيش الإسرائيلي إستهدف بلدة انان قضاء جزين.. مراسل الجديد ينقل الصورة
خاص الجديد
محليات
الجنوب
لبنان
العودة الى الأعلى
غارة ومبنى سُويّ أرضاً.. الجديد في الغازية (فيديو)
الجيش يداهم مخيم للاجئين سوريين في الهرمل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
اقرأ ايضا في خاص الجديد
09:03
غارة ومبنى سُويّ أرضاً.. الجديد في الغازية (فيديو)
09:03
غارة ومبنى سُويّ أرضاً.. الجديد في الغازية (فيديو)
07:27
الجيش يداهم مخيم للاجئين سوريين في الهرمل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
07:27
الجيش يداهم مخيم للاجئين سوريين في الهرمل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
06:18
مراسل الجديد : تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بعلبك الهرمل على علو منخفض
06:18
مراسل الجديد : تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بعلبك الهرمل على علو منخفض
يحدث الآن
محليات
11:11
"عجلة برأسين".. معجزة في بلدة لبنانية!
عربي و دولي
11:05
مصير مادورو.. اكسبه مئات الالاف
محليات
11:00
بهدف ضبط المرور.. دوريات على الحصان (فيديو)
اخترنا لك
غارة ومبنى سُويّ أرضاً.. الجديد في الغازية (فيديو)
09:03
الجيش يداهم مخيم للاجئين سوريين في الهرمل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
07:27
مراسل الجديد : تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بعلبك الهرمل على علو منخفض
06:18
مراسل الجديد: تحيلق مكثف للمسيرات الاسرائيلية فوق منطقة صور
05:22
مراسل الجديد: تحليق للطيران المسير على علو متوسط فوق مدينة بعلبك وضواحيها
05:05
الجيش يداهم مخيماً في الهرمل يؤوي لاجئين سوريين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
04:47
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-11-12
هذا ما يجب أن تفعله "الميكانيزم".. مواقف جديدة لـ بري!
2025-11-12
مبادرة سلام عربي - اسرائيلي.. ولبنان المفاجأة؟
2026-01-05
اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج
2026-01-05
شقيق دانييلا رحمه يطلب يد ملكة جمال استراليا السابقة في قصر أثري
14:45
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو بدأ شن موجة جديدة من الغارات في جنوب
2026-01-02
"عن فلول الأسد".. نائب يُعلّق!
بالفيديو
بالفيديو
04:47
الجيش يداهم مخيماً في الهرمل يؤوي لاجئين سوريين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
03:20
غارة على الغازية ليلاً ومبنى سُويّ أرضاً.. مراسل الجديد يعاين الأضرار
13:29
مقدمة النشرة المسائية 05-01-2026
2026-01-04
مقدمة النشرة المسائية 04-01-2026
2026-01-02
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
00:22
لبنان تلقى رسائل.. والهجوم المحتمل: غارات مُركّزة وإنزالات؟ (نداء الوطن)
محليات
00:22
لبنان تلقى رسائل.. والهجوم المحتمل: غارات مُركّزة وإنزالات؟ (نداء الوطن)
عربي و دولي
00:51
اسرائيل تُلوّح: هجوم في الضاحية.. إذا لزم الأمر!
عربي و دولي
00:51
اسرائيل تُلوّح: هجوم في الضاحية.. إذا لزم الأمر!
محليات
11:52
مسلسل "أبو عمر" مستمر.. انسحاب البعريني من تكتل "الاعتدال الوطني"
محليات
11:52
مسلسل "أبو عمر" مستمر.. انسحاب البعريني من تكتل "الاعتدال الوطني"
محليات
03:50
إجازة بري في مصر.. ليست عائلية؟ (المدن)
محليات
03:50
إجازة بري في مصر.. ليست عائلية؟ (المدن)
عربي و دولي
00:14
عن الغارات أمس.. أدرعي يزعم وينشر!
عربي و دولي
00:14
عن الغارات أمس.. أدرعي يزعم وينشر!
محليات
02:57
عن الاستشارات النيابية وتدخل "أبو عمر".. بيان لـ ميقاتي!
محليات
02:57
عن الاستشارات النيابية وتدخل "أبو عمر".. بيان لـ ميقاتي!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026