لا مؤشرات للتهدئة (في النشرة المسائية بعد قليل)

في حادثة وصفت بالمرعبة، حاول أحد أبناء الجالية الآسيوية خنق والده في المدينة المنورة، كي "يضمن له دخول الجنة" على حد اعتقاده، وعلى الفور تدخلت الشرطة وأنقذت الوالد. وبحسب التعليقات على الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا، فإن هذا الفعل نتج عن "جهل"، وفهم خاطئ لحديث نبوي شريف، خصوصا أن الدين الإسلامي يوصي ببر الوالدين والإحسان لهما.
يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي للبحث في تطورات الوضع المالي وسُبل تحسين ادارة الموارد والخيارات المتاحة للإصلاح المطلوب يوم الثلاثاء 13-01-2026 عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.
أفاد مراسل "الجديد" أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة كفرحتى، قضاء صيدا، جنوب لبنان، بعدما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تهديدًا لهذه البلدة.