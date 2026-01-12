عاجل
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
بيروت
12
o
البقاع
4
o
الجنوب
12
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
13
o
متن
13
o
13:00
دعمًا للحكومة.. الاف المتظاهرين في طهران - شاهد الفيديو
11:32
5 رؤوس بشرية معلّقة على الشاطئ (شاهد الفيديو)
08:02
إحراق كتب الجغرافيا.. والسبب "فلسطين" (فيديو)
03:37
لجيل التسعينات.. لعبة من الذاكرة بنسخة متطورة (فيديو)
01:43
إسرائيل لم تتجاوب.. وقصفت كفرحتى! (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة من نقطة الدواوير المستحدثة بإتجاه أطراف مركبا وحولا
2026-01-12 | 01:22
A-
A+
مراسل الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة من نقطة الدواوير المستحدثة بإتجاه أطراف مركبا وحولا
مراسل الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة من نقطة الدواوير المستحدثة بإتجاه أطراف مركبا وحولا
خاص الجديد
محليات
الجديد:
تمشيط
بالأسلحة
الرشاشة
الدواوير
المستحدثة
بإتجاه
أطراف
مركبا
وحولا
إسرائيل لم تتجاوب.. وقصفت كفرحتى! (فيديو)
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية من نوع "كواد كابتر" ألقت قنابل متفجرة على سقف قرميد "عين المياه التراثية" في بلدة عديسة بعد الانتهاء من ترميمها ما أدى الى تدميره
عربي و دولي
14:33
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
محليات
14:28
بالفيديو - بحيرة أمطار تشل المرور عند مدخل مخيم البداوي
عربي و دولي
14:27
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
