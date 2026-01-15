مراسل الجديد: الجيش اللبناني يتوجّه إلى سحمر للكشف على المبنيين المهددين

مراسلة الجديد: قاضية التحقيق الاول في بيروت تحدد يوم 20 كانون الثاني المقبل موعدا لاستجواب كل من الموقوف الشيخ خلدون عريمط ونجله محمد ومصطفى الحسيان ( الامير الوهمي ) في جرائم المواد 392 و288 و331و و6