معلومات الجديد: لجنة الميكانيزم بشقها العسكري مؤجلة بسبب غياب الجنرال كليرفيلد عن لبنان أولاً وبسبب وصولها إلى مواقف متناقضة بين لبنان واسرائيل حول انهاء الجيش عمله في جنوب الليطاني ثانياً