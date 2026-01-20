الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
10
o
البقاع
-5
o
الجنوب
9
o
الشمال
5
o
جبل لبنان
4
o
كسروان
10
o
متن
10
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
12:54
ما الذي يخفيه ماكرون خلف نظارته؟ - شاهد الفيديو
11:19
كذبة غرينلاند وحجمها الحقيقي (شاهد الفيديو)
09:38
توغلات وتفجيرات إسرائيلية في قرى الحافة الأمامية .. ومراسل الجديد ينقل المشهد من كفركلا
08:37
شهادة تقدير لقطة (فيديو)
05:34
"لم تطلق رصاصة واحدة من لبنان" (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
اليونيفيل تنسحب والجنوبيون يترقبون (في النشرة المسائية)
2026-01-20 | 11:56
A-
A+
اليونيفيل تنسحب والجنوبيون يترقبون (في النشرة المسائية)
مقالات ذات صلة
الفلول بينكم.. ترقبوا التقرير الخاص في النشرة المسائية
بديل اليونيفيل | في النشرة المسائية بعد قليل
إيران وهيكلية الحزب (ترقبوا التقرير الخاص في نشرة الأخبار)
اليونيفيل تنسحب والجنوبيون يترقبون (في النشرة المسائية)
خاص الجديد
محليات
تنسحب
والجنوبيون
يترقبون
النشرة
المسائية)
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: وصول الموقوفين مصطفى الحسيان وخلدون عريمط إلى قصر عدل بيروت للمثول أمام قاضي التحقيق الاول رلى عثمان وسط تدابير أمنية مشددة أحاطت مداخل العدلية
عند الاحتجاجات يظهر.. بهلوي ابن الشاه (فيديو)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
16:33
في حرب؟ - شاهد الفيديو
16:33
في حرب؟ - شاهد الفيديو
15:19
من داخل مخيم الهول.. الجديد تنشر فيديوهات بعد فرار عناصر قسد - شاهد التقرير
15:19
من داخل مخيم الهول.. الجديد تنشر فيديوهات بعد فرار عناصر قسد - شاهد التقرير
14:29
ماكر.. ويتقن المراوغة.. هكذا ظهر الامير الوهمي أمام قاضي التحقيق - شاهد التقرير
14:29
ماكر.. ويتقن المراوغة.. هكذا ظهر الامير الوهمي أمام قاضي التحقيق - شاهد التقرير
يحدث الآن
خاص الجديد
16:33
في حرب؟ - شاهد الفيديو
فن
15:40
جورجيت صايغ تهاجم زواج ملحم بركات من مي حريري وتوجه لها رسالة حادة
عربي و دولي
15:29
ترامب: نحتاج غرينلاند لأسباب أمنية وسنتوصل إلى حل يرضي النيتو ويرضينا أيضا
اخترنا لك
في حرب؟ - شاهد الفيديو
16:33
من داخل مخيم الهول.. الجديد تنشر فيديوهات بعد فرار عناصر قسد - شاهد التقرير
15:19
ماكر.. ويتقن المراوغة.. هكذا ظهر الامير الوهمي أمام قاضي التحقيق - شاهد التقرير
14:29
لبنان: الميكانيزم ثم الميكانيزم - شاهد الفيديو
13:33
ماكر.. ويتقن المراوغة (في النشرة المسائية)
11:44
3 هزات.. ماذا بعد؟ - (في النشرة المسائية)
10:56
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-01-12
في طهران.. تظاهرات دعما للحكومة
2026-01-16
بين زيارة عراقجي وموقف "الحزب"… أين لبنان من الظروف الراهنة؟ (الجمهورية)
2026-01-02
مصدر قضائي لـ"الجديد": من المرجح أن يحدد القاضي الحجار لاحقا جلسات مواجهة بين الحسيان والشيخ خلدون عريمط وعدد من الشهود
2025-12-12
وفاة صانع المحتوى أبو مرداع بحادث سير يهز السوشيال ميديا
05:34
"لم تطلق رصاصة واحدة من لبنان" (شاهد الفيديو)
2026-01-18
رسالة من طفلة لترامب (فيديو)
بالفيديو
بالفيديو
13:12
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-01-2026
2026-01-18
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
06:13
منخفض جوي متوسط.. استعدوا!
محليات
06:13
منخفض جوي متوسط.. استعدوا!
محليات
00:23
"حزب الله" بدأ يفقد السيطرة على قاعدته الجماهيرية؟! (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:23
"حزب الله" بدأ يفقد السيطرة على قاعدته الجماهيرية؟! (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:39
"لكمة رادعة" لـ ايران.. وإلا!
محليات
00:39
"لكمة رادعة" لـ ايران.. وإلا!
عربي و دولي
00:47
"راية حمراء".. الجيش الإسرائيلي بخطر!
عربي و دولي
00:47
"راية حمراء".. الجيش الإسرائيلي بخطر!
محليات
01:56
بري: "صفر".. وعن لقائه بالأمير يزيد بن فرحان: "ممتاز وايجابي"!
محليات
01:56
بري: "صفر".. وعن لقائه بالأمير يزيد بن فرحان: "ممتاز وايجابي"!
عربي و دولي
01:28
ترامب مجدداً.. وأسعار تاريخية للذهب!
عربي و دولي
01:28
ترامب مجدداً.. وأسعار تاريخية للذهب!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026