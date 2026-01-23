من بينها المالكة لـ"betarabia".. شركات مراهنات كبرى قيد التحقيق!

علمت "الجديد" أن هيئة التحقيق الخاصة في جمدت حسابات شركتي "انترسكشين هولدينغ" و"أونلاين سابورت سرفيس" ووضعت إشارات على الأملاك التابعة لهما، وعلى العقارات التابعة لأصحابهما، وذلك بعد تحقيق أجرته كشف عن مخالفات مالية وتهرب ضريبي وتبييض أموال، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركتين وأصحابها.

كانت قد أجرت تحقيقًا قضائيًا خلال شهر أيلول المنصرم يتَعلّق بوجود مخالفات مالية وتهرّب ضريبي وعمليات تبييض أموال، بإشراف المالية، وبناءً عليه اتّخذت هيئة التحقيق الخاصة في قرارًا احترازيًا ولمدّة ستة أشهر، قضى بتجميد حسابات كلّ من شركة INTERSEkTION، وشركات مراهنات اونلاين اخرى، إضافةً إلى عدد من الأشخاص، وهم: سركيس إلياس سركيس، غريب، لاون، ويوسف لاون، وهم المالكين لشركات Game Cooks، Game Cooks Holding، Online Support Services، Afrijeux Tchad ، Ik Holding Limited، Game Cooks Ltd، interjeux Ventures Ltd، Intersektion Holding Ltd.



كما قضى القرار بوضع إشارات على عقارات وأملاك تعود إلى المعنيّين.



تجدر الإشارة إلى أن شركة Online support services، هي الشركة الأم المالكة لمنصة betarabia.



وبحسب المعلومات، بقي القرار لدى مصرف لمدّة ثلاثة أشهر، من دون أن يُحال إلى لتنفيذه.