المديرية العامة لأمن الدولة
كانت قد أجرت تحقيقًا قضائيًا خلال شهر أيلول المنصرم يتَعلّق بوجود مخالفات مالية وتهرّب ضريبي وعمليات تبييض أموال، بإشراف النيابة العامة
المالية، وبناءً عليه اتّخذت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان
قرارًا احترازيًا ولمدّة ستة أشهر، قضى بتجميد حسابات كلّ من شركة INTERSEkTION، وشركات مراهنات اونلاين اخرى، إضافةً إلى عدد من الأشخاص، وهم: سركيس إلياس سركيس، جورج
غريب، جوزف
لاون، ويوسف لاون، وهم المالكين لشركات Game Cooks، Game Cooks Holding، Online Support Services، Afrijeux Tchad ، Ik Holding Limited، Game Cooks Ltd، interjeux Ventures Ltd، Intersektion Holding Ltd.
كما قضى القرار بوضع إشارات على عقارات وأملاك تعود إلى المعنيّين.
تجدر الإشارة إلى أن شركة Online support services، هي الشركة الأم المالكة لمنصة betarabia.
وبحسب المعلومات، بقي القرار لدى مصرف لبنان
لمدّة ثلاثة أشهر، من دون أن يُحال إلى النيابة العامة التمييزية
لتنفيذه.