معلومات الجديد: وزير الدولة القطري أكد خلال لقائه عون أنّ قطر ستواصل دعم لبنان عبر حزمة مساعدات أبرزها تعزيز دعم الجيش اللبناني إلى جانب إطلاق مشاريع في مجالي الطاقة والتعليم

عاجل
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بما يجري وسنختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تحددها المعركة لكن لسنا حياديين
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بما يجري وسنختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تحددها المعركة لكن لسنا حياديين
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
19 o
AlJadeedTv
البقاع
10 o
AlJadeedTv
الجنوب
19 o
AlJadeedTv
الشمال
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
16 o
AlJadeedTv
كسروان
21 o
AlJadeedTv
متن
21 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خاص الجديد

معلومات الجديد: وزير الدولة القطري أكد خلال لقائه عون أنّ قطر ستواصل دعم لبنان عبر حزمة مساعدات أبرزها تعزيز دعم الجيش اللبناني إلى جانب إطلاق مشاريع في مجالي الطاقة والتعليم

2026-01-26 | 06:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معلومات الجديد: وزير الدولة القطري أكد خلال لقائه عون أنّ قطر ستواصل دعم لبنان عبر حزمة مساعدات أبرزها تعزيز دعم الجيش اللبناني إلى جانب إطلاق مشاريع في مجالي الطاقة والتعليم
معلومات الجديد: وزير الدولة القطري أكد خلال لقائه عون أنّ قطر ستواصل دعم لبنان عبر حزمة مساعدات أبرزها تعزيز دعم الجيش اللبناني إلى جانب إطلاق مشاريع في مجالي الطاقة والتعليم
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: وزير الدولة القطري أكد خلال لقائه عون أنّ قطر ستواصل دعم لبنان عبر حزمة مساعدات أبرزها تعزيز دعم الجيش اللبناني إلى جانب إطلاق مشاريع في مجالي الطاقة والتعليم

خاص الجديد

محليات

الجديد:

الدولة

القطري

لقائه

ستواصل

لبنان

مساعدات

أبرزها

تعزيز

الجيش

اللبناني

إطلاق

مشاريع

مجالي

الطاقة

والتعليم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات الجديد: من المقرّر الإعلان عن تفاصيل حزمة المساعدات القطرية للبنان بالأرقام خلال المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد في السراي الحكومي
مراسل الجديد: بدء الاضراب عن الطعام للموقوفين في قصر العدل طرابلس

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 26-01-2026
09:24
وزير الدولة القطري رداً على سؤال مراسلة الجديد: لا يوجد ما يحد مساعدات قطر إلى لبنان وشعبه وهناك مشاورات وبحث مع المسؤولين اللبنانيين ونقاشات الخماسية قائمة في لبنان أو في الدوحة
07:01
معلومات الجديد: من المقرّر الإعلان عن تفاصيل حزمة المساعدات القطرية للبنان بالأرقام خلال المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد في السراي الحكومي
06:14
مراسل الجديد: بدء الاضراب عن الطعام للموقوفين في قصر العدل طرابلس
05:52
الحدث- الحلقة الكاملة- 26-01-2026
05:48
شريان حياة المدينة.. ينبض من جديد (فيديو)
04:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026