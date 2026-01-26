عاجل
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بما يجري وسنختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تحددها المعركة لكن لسنا حياديين
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بما يجري وسنختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تحددها المعركة لكن لسنا حياديين
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
من كاميرا مراقبة.. لحظة استهداف سيارة! (فيديو)
بري لن يرضى بحرب "إسناد إيران"! (فيديو)
مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة في صور (فيديو)
شريان حياة المدينة.. ينبض من جديد (فيديو)
بالفيديو.. سلسلة غارات تهز الجنوب
خاص الجديد
معلومات الجديد: من المقرّر الإعلان عن تفاصيل حزمة المساعدات القطرية للبنان بالأرقام خلال المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد في السراي الحكومي
2026-01-26 | 06:14
معلومات الجديد: من المقرّر الإعلان عن تفاصيل حزمة المساعدات القطرية للبنان بالأرقام خلال المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد في السراي الحكومي
وزير الدولة القطري من السراي: نعلن عن حزمة مساعدات عبر صندوق قطر للتنمية ونخصص 40 مليون دولار للكهرباء و360 مليون دولار لمشاريع مماثلة
معلومات الجديد: وزير الدولة القطري أكد خلال لقائه عون أنّ قطر ستواصل دعم لبنان عبر حزمة مساعدات أبرزها تعزيز دعم الجيش اللبناني إلى جانب إطلاق مشاريع في مجالي الطاقة والتعليم
مؤتمر صحافي مشترك بين رئيس الوزراء المصري والرئيس سلام في السراي
معلومات الجديد: من المقرّر الإعلان عن تفاصيل حزمة المساعدات القطرية للبنان بالأرقام خلال المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد في السراي الحكومي
وزير الدولة القطري رداً على سؤال مراسلة الجديد: لا يوجد ما يحد مساعدات قطر إلى لبنان وشعبه وهناك مشاورات وبحث مع المسؤولين اللبنانيين ونقاشات الخماسية قائمة في لبنان أو في الدوحة
معلومات الجديد: وزير الدولة القطري أكد خلال لقائه عون أنّ قطر ستواصل دعم لبنان عبر حزمة مساعدات أبرزها تعزيز دعم الجيش اللبناني إلى جانب إطلاق مشاريع في مجالي الطاقة والتعليم
محليات
09:54
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بما يجري وسنختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تحددها المعركة لكن لسنا حياديين
محليات
09:50
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
محليات
09:26
الشيخ نعيم قاسم: عندما يهدد ترامب الإمام الخامنئي فهو يهدد عشرات الملايين من واجبنا أن نتصدى لهذا التهديد بكافة الإجراءات والاستعدادات
09:54
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بما يجري وسنختار في وقتها كيف سنتصرف تدخلاً أو عدم تدخل أو بالتفاصيل التي تحددها المعركة لكن لسنا حياديين
