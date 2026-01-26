عاجل
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق علي الطاهر من جهة الميدنة كفرمان
مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق علي الطاهر من جهة الميدنة كفرمان
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

لا إعادة إعمار في القريب العاجل.. في النشرة المسائية

2026-01-26 | 11:36
لا إعادة إعمار في القريب العاجل.. في النشرة المسائية
لا إعادة إعمار في القريب العاجل.. في النشرة المسائية
لا إعادة إعمار في القريب العاجل.. في النشرة المسائية

مراسل الجديد: بدء توافد عدد من نواب ومسؤولي طرابلس إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس سلام للبحث في ملف الأبنية المتصدعة
بحضور الشيخ أحمد الأسير.. إضراب عن الطعام في سجن رومية (فيديو)

