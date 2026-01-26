بلبلة بعد "خطاب قاسم".. والاعمار مقابل السلاح!

يترافق سباق الوقت مع المفاوضات الاميركية الايرانية وامكانية التصعيد هذا الاسبوع، مع العنوان الامني اللبناني ولا سيما بعد خطاب الامين العام لحزب الشيخ نعيم قاسم.



في العنوان الاول وصفت مصادر دبلوماسية غربية هذا الاسبوع بالحاسم على مستوى الاقليم، فإما تنفذ شروط أو تذهب الى التصعيد.



وبناء على هذه المعادلة، تحدثت معلومات الجديد عن ان اوساطا رئاسية انشغلت بمضامين خطاب قاسم وتداعياته، وجرت بعد الخطاب مجموعة من الاتصالات لاستيضاح حقيقة موقف الحزب عن تدخله او عدم تدخله في حال ضرب ايران.



في المقابل، تحدثت مصادر دبلوماسية عن حساسية الوضع اللبناني مؤكدة ان اي صاروخ يطلق من ستكون تداعياته خطيرة على البلد.

وبالانتظار، فان لبنان يشهد تحركا دبلوماسيا نوعيا برز في فتح باب المساعدات له عبر قطر، وسط معلومات عن ان ذلك حصل بتوافق اميركي يهدف الى دعم الحكومة ودعم خطابها في فرض مرجعية الدولة في الانماء ولا سيما في القرى المدمرة. الا ان مصادر متابعة للزيارة تتشير الى ان المساعدة النوعية في اعادة الاعمار ستنتظر قرار لبنان في حصر السلاح شمال الليطاني.



من جهة اخرى، يبدو مصير لجنة الميكانيزم بشقها السياسي ضبابيا في ظل ضياع الموقف النهائي منها، وبالتالي فإن عودة انعقاد اي اجتماع للجنة تنتظر الاتفاق على آلية التفاوض، فإما ان تتولى شخصية المفاوضات كما فعل هوكستين، أو تكون عودة الى الميكانيزم بعد انعاش آليتها، وبناء على المستجدات سيبنى موقف بالمشاركة او عدم المشاركة.



اما الشق العسكري منها ، فهو سيجتمع في الثامن عشر من شباط للبحث في نتائج جلسة المفترض انعقادها قبل هذا الموعد. وتحدثت معلومات الجديد عن دعوة تلقتها اللجنة العسكرية لعقد اجتماع لها في تامبا كاليفورنيا ، إلا انه تعذر ذلك بسبب لامنطقية الدعوة.



ومع الاقتراب من المرحلة النهائية لوجود قوات اليونيفل في الجنوب، أشارت معلومات الجديد الى مساع يقوم بها لبنان في مفاوضات ثنائية مع فرنسا وايطاليا والمانيا، على ان تحضر قوات اوروبية لمواكبة المرحلة بصيغة يتم الاتفاق عليها مع الحكومة اللبنانية بعد خروج قوات اليونيفل.