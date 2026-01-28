عاجل
الإليزيه: باريس تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني في اللائحة الأوروبية للمنظمات "الإرهابية" (أ ف ب)
الإليزيه: باريس تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني في اللائحة الأوروبية للمنظمات "الإرهابية" (أ ف ب)
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
07:30
لليوم الثاني مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
06:45
بالفيديو.. لحظة وصول الشرع الى موسكو
06:31
كشفت المستور.. همسات بوصعب لبري: ستسقط الموازنة (فيديو)
04:24
عيد ميلاد الرئيس بري؟ (فيديو)
02:48
لم تغادر المكان.. قطة تحرس النقطة التي عُثر فيها على اليسار (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
لليوم الثاني مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2026-01-28 | 07:30
A-
A+
لليوم الثاني مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
مقالات ذات صلة
جلسة مناقشة موازنة 2026 في يومها الثاني
جلسة مناقشة الموازنة مستمرّة.. التفاصيل مع مراسل الجديد
نقل مباشر لاستكمال جلسة مناقشة موازنة عام 2026 من مجلس النواب
لليوم الثاني مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
خاص الجديد
محليات
مجلس النواب
الموازنة
العودة الى الأعلى
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 28-01-2026
عيد ميلاد الرئيس بري؟ (فيديو)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
12:32
روايات متضاربة بشأن شاحنتيّ الطيونة - التفاصيل في النشرة المسائية
12:32
روايات متضاربة بشأن شاحنتيّ الطيونة - التفاصيل في النشرة المسائية
12:09
الهيئات الناخبة تستعد- التفاصيل في النشرة المسائية
12:09
الهيئات الناخبة تستعد- التفاصيل في النشرة المسائية
11:55
نواب بالاسم لم يُسمع لهم صوت- التفاصيل في النشرة المسائية
11:55
نواب بالاسم لم يُسمع لهم صوت- التفاصيل في النشرة المسائية
يحدث الآن
مقدمة النشرة المسائية
13:07
مقدمة النشرة المسائية 28-01-2026
عربي و دولي
12:56
الإليزيه: باريس تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني في اللائحة الأوروبية للمنظمات "الإرهابية" (أ ف ب)
عربي و دولي
12:53
عراقجي: إيران سترد على أي عدوان
اخترنا لك
روايات متضاربة بشأن شاحنتيّ الطيونة - التفاصيل في النشرة المسائية
12:32
الهيئات الناخبة تستعد- التفاصيل في النشرة المسائية
12:09
نواب بالاسم لم يُسمع لهم صوت- التفاصيل في النشرة المسائية
11:55
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 28-01-2026
09:54
عيد ميلاد الرئيس بري؟ (فيديو)
04:24
إسرائيل ستتحرك في هذا الحال!.. التفاصيل في النشرة المسائية
2026-01-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:29
صدمة في الوسط الفني… رحيل المصور السوري جهاد كردي عن 36 عامًا
13:58
معلومات الجديد: اجتماع رفيع المستوى عقد لبحث موعد إجراء الانتخابات وأسفر عن دعوة الهيئات الناخبة في موعدها المقرر في أيار لطمأنة الرأي العام ثم تمديد المهل بقانون إلى نحو شهرين
07:17
ترامب: الأسطول المتجه لإيران سينفذ مهمته بقوة إن لزم الأمر
2026-01-18
معلومات الجديد: لا مؤشرات لانعقاد لجنة الميكانيزم قبل الثامن عشر من شباط على الرغم من عودة الجنرال جوزيف كليرفيلد من أميركا وذلك لعدم الحاجة الى انعقادها حالياً
2025-10-19
بـ7 دقائق.. سُرٍق التاريخ | التفاصيل في النشرة المسائية
2026-01-24
في مطار بيروت.. إستقبال "لطيف" من كلبة! (فيديو)
بالفيديو
بالفيديو
13:07
مقدمة النشرة المسائية 28-01-2026
15:00
امل حجازي: الحجاب بفترة من الفترات تعبلي نفسيتي وحسيت اني خَتيرت على بكير
14:30
امل حجازي عن خلعها الحجاب: خلعت شقفة قماش يمكن لغيري بتعنيلون كتير
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-01-2026
2026-01-27
مي حريري تقلق الجمهور على صحتها بعد دخولها المستشفى
2026-01-27
عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:56
اسرائيل تتوعد في قلب الضاحية.. وعملية جديدة! (الديار)
محليات
01:56
اسرائيل تتوعد في قلب الضاحية.. وعملية جديدة! (الديار)
محليات
14:58
ضربة تضعف.. لا تنهي! (شاهد الفيديو)
محليات
14:58
ضربة تضعف.. لا تنهي! (شاهد الفيديو)
محليات
00:53
اتصالات مكثفة.. وبعبدا تبلّغ الضاحية بهذا الأمر! (نداء الوطن)
محليات
00:53
اتصالات مكثفة.. وبعبدا تبلّغ الضاحية بهذا الأمر! (نداء الوطن)
محليات
11:05
بالفيديو - قذيفة B7 في حي السلم تصيب أحد الأشخاص
محليات
11:05
بالفيديو - قذيفة B7 في حي السلم تصيب أحد الأشخاص
فن
05:29
صدمة في الوسط الفني… رحيل المصور السوري جهاد كردي عن 36 عامًا
فن
05:29
صدمة في الوسط الفني… رحيل المصور السوري جهاد كردي عن 36 عامًا
محليات
02:48
لم تغادر المكان.. قطة تحرس النقطة التي عُثر فيها على اليسار (شاهد الفيديو)
محليات
02:48
لم تغادر المكان.. قطة تحرس النقطة التي عُثر فيها على اليسار (شاهد الفيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026