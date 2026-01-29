الأخبار
خاص الجديد

لهذا السبب.. قرر الجيش تسلّم حواجز الفصائل في البداوي ​

2026-01-29 | 08:58
كشف مصدر من حركة فتح للجديد " أن قرار تسلّم الجيش اللبناني حواجز الفصائل داخل مخيم البداوي جاء على خلفية تراكم عدد من الحوادث الأمنية، وكان آخرها مقتل شاب داخل المخيم على يد أحد عناصر الأمن الوطني قبل أيام."

 

 

