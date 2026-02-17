الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خاص الجديد

شمال الليطاني.. ضمانات مقابل السلاح؟

2026-02-17 | 14:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
شمال الليطاني.. ضمانات مقابل السلاح؟
شمال الليطاني.. ضمانات مقابل السلاح؟

بعد جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين وعرض المرحلة الثانية من خطة الجيش، ورغم غياب أي مخطط تنفيذي واضح أو أكيد إلا انها شكلت محاولة لبنانية لربط النزاع بانتظار نتائج المفاوضات الإيرانية– الأميركية وأكبر دلالاتها، المرور الآمن في مجلس الوزراء وبين الأطراف السياسية، فلبنان غير قادر على تقديم مسار واضح للمجتمع الدولي مع استمرار إشكالية شمال الليطاني والصواريخ الباليستية والمسيرات، في مقابل إصرار حزب الله على أن أي تنازل ستترتب عليه مطالب أقسى وبالتالي ما لم تتمكن السلطة اللبنانية من إعطاء ضمانات ونتائج اكيدة، لا تسليم لأي رصاصة شمال الليطاني، وليبقى السلاح مكانك راوح.

أول المتأثرين بالتعثر الداخلي والانتظار الاقليمي، مؤتمر باريس، وفي معلومات الجديد، أن التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة المرتقب في آذار بدأت في اجتماع للجنة الخماسية عقد الثلثاء في السفارة المصرية في بيروت، حيث تم البحث في التحضيرات اللوجستية للاجتماع المنوي عقده في القاهرة يوم الرابع والعشرين من شباط الجاري، وفي معلومات الجديد أن الاجتماع هو ليوم واحد فقط وسيكون بمثابة اجتماع تحضيري لمؤتمر باريس، وفي المعلومات أيضا أن  قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل سيكون حاضرا في القاهرة، إضافة الى ممثلين عن الدول المعنية الدعم في مؤتمر باريس، وسيتم تحديد مستوى التمثيل خلال يومين كحد أقصى/ علما أن الحماسة الدولية لدعم لبنان باستثناء فرنسا لا مؤشرات إيجابية لها.
 
مقالات ذات صلة
شمال الليطاني.. ضمانات مقابل السلاح؟

خاص الجديد

محليات

المشهد السياسي

قناة الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس سلام للجديد حول سؤال عن المدارس المتصدعة والآيلة إلى السقوط في طرابلس : سنعالج ذلك ولن نسمح ان ينهار سقف او جدار فوق رأس طالب او استاذ
آخر مستجدات جلسة مجلس الوزراء مع مراسل الجديد

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
أجواء استثنائية بانتظاركم! فقرات رمضانية شيّقة ضيوف مميّزون ومسابقات مع جوائز قيّمة في "رمضان أحلى" بعد قليل على الجديد
07:36
وصفات رمضانية شهية يقدّمها الشيف أنطوان الآن على الجديد
04:55
مراسل الجديد: قوة اسرائيلية توغّلت فجراً إلى داخل بلدة يارين الحدودية وفجرت منزلاً
03:16
لبنان والسلاح.. المسار غير واضح (فيديو)
14:41
المرحلة الثانية من خطة الجيش.. هذه تفاصيلها وانواع الأسلحىة (تقرير)
14:03
بالأرقام.. الفروقات تتعمّق بين موظفي القطاع العام والخاص (تقرير)
13:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026