شمال الليطاني.. ضمانات مقابل السلاح؟

بعد جلسة يوم الاثنين وعرض المرحلة الثانية من خطة الجيش، ورغم غياب أي مخطط تنفيذي واضح أو أكيد إلا انها شكلت محاولة لبنانية لربط النزاع بانتظار نتائج المفاوضات الإيرانية– الأميركية وأكبر دلالاتها، المرور الآمن في مجلس الوزراء وبين الأطراف السياسية، فلبنان غير على تقديم مسار واضح للمجتمع الدولي مع استمرار إشكالية شمال الليطاني والصواريخ الباليستية والمسيرات، في مقابل إصرار على أن أي تنازل ستترتب عليه مطالب أقسى وبالتالي ما لم تتمكن السلطة من إعطاء ضمانات ونتائج اكيدة، لا تسليم لأي رصاصة شمال الليطاني، وليبقى السلاح مكانك راوح.