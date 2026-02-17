شمال الليطاني.. ضمانات مقابل السلاح؟

أول المتأثرين بالتعثر الداخلي والانتظار الاقليمي، مؤتمر باريس، وفي معلومات الجديد، أن التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة المرتقب في آذار بدأت في اجتماع للجنة الخماسية عقد الثلثاء في السفارة المصرية في بيروت
، حيث تم البحث في التحضيرات اللوجستية للاجتماع المنوي عقده في القاهرة يوم الرابع والعشرين من شباط الجاري، وفي معلومات الجديد أن الاجتماع هو ليوم واحد فقط وسيكون بمثابة اجتماع تحضيري لمؤتمر باريس، وفي المعلومات أيضا أن قائد الجيش اللبناني
العماد رودلف هيكل سيكون حاضرا في القاهرة، إضافة الى ممثلين عن الدول المعنية الدعم في مؤتمر باريس، وسيتم تحديد مستوى التمثيل خلال يومين كحد أقصى/ علما أن الحماسة الدولية لدعم لبنان
باستثناء فرنسا لا مؤشرات إيجابية لها.