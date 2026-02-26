الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
13
o
البقاع
3
o
الجنوب
11
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
2026-02-25
الجيش اللبناني يواجه التوغلات الإسرائيلية (فيديو)
2026-02-24
سدّ الزرارية في الجنوب.. غزارة ملحوظة في تدفق المياه (فيديو)
2026-02-23
نار وذعر في المكسيك (فيديو)
2026-02-23
في يوم التأسيس.. رونالدو يحتفل بالبشت السعودي (فيديو)
2026-02-23
بحضور الرئيس سلام.. لبنان يدخل موسوعة غينيس (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: سماع إطلاق نار على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية لبلدة مطربا الحدودية شمالي مدينة الهرمل
2026-02-26 | 06:33
A-
A+
مراسل الجديد: سماع إطلاق نار على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية لبلدة مطربا الحدودية شمالي مدينة الهرمل
مقالات ذات صلة
تلفزيون سوريا: حرس الحدود يعتقل 12 ضابطًا من النظام السابق على الحدود السورية اللبنانية
عن الاستهداف على الحدود اللبنانية - السورية.. أدرعي يزعم!
مراسل الجديد: انهيار جسر العريضه على الحدود اللبنانية - السورية بالكامل جراء السيول
مراسل الجديد: سماع إطلاق نار على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية لبلدة مطربا الحدودية شمالي مدينة الهرمل
خاص الجديد
محليات
الجديد:
إطلاق
الحدود
اللبنانية
السورية
الجهة
السورية
لبلدة
مطربا
الحدودية
شمالي
مدينة
الهرمل
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: انتهاء جلسة مجلس الوزراء
الغواص يواجه تهديدات تقلب كل الموازين.. تتابعون مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:26
أحداث مصيرية تواجه الغواص.. تابعوا مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
15:26
أحداث مصيرية تواجه الغواص.. تابعوا مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
14:48
المواجهة تشتعل بين عاصي وزوجته.. تتابعون الآن مسلسل "بخمس أرواح" على الجديد
14:48
المواجهة تشتعل بين عاصي وزوجته.. تتابعون الآن مسلسل "بخمس أرواح" على الجديد
14:35
شمس في رحلة بحث مصيرية.. تابعوا مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
14:35
شمس في رحلة بحث مصيرية.. تابعوا مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
يحدث الآن
عربي و دولي
15:36
عراقجي عن مفاوضات اليوم: الأكثر جدية والأطول
محليات
15:29
الثلوج تغطي طرقات اهدن (فيديو)
خاص الجديد
15:26
أحداث مصيرية تواجه الغواص.. تابعوا مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
اخترنا لك
أحداث مصيرية تواجه الغواص.. تابعوا مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
15:26
المواجهة تشتعل بين عاصي وزوجته.. تتابعون الآن مسلسل "بخمس أرواح" على الجديد
14:48
شمس في رحلة بحث مصيرية.. تابعوا مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
14:35
من الخارجية الأميركية.. مراسل الجديد ينقل آخر معطيات التفاوض مع إيران (فيديو)
14:21
جابر يطرق أبواب الماضي وشهلا تحذره.. تتابعون الآن مسلسل "مولانا" على الجديد
13:49
زيارة مقلقة للعقيد إلى منزل مولانا.. تابعوا مسلسل "مولانا" الآن على الجديد
13:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:15
مدير عام الطيران المدني ينفي تفعيل خطة الطوارئ في المطار
2026-02-21
الرئيس الإيراني: سنصمد أمام الصعاب والنصر النهائي سيكون من نصيبنا
13:09
التلفزيون الإيراني: إيران طالبت خلال المفاوضات برفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن الدولي
2026-02-25
ردًا على استدعاء أسعد رشدان.. بيان للقوات
2026-02-15
حسين أيوب لـ"وهلق شو": تأجيل الإنتخابات أصبح فرضية عالية بعد رأي هيئة الاستشارات والجهة التي تريد التأجيل "غير لبنانية"
2025-12-17
فيفا يطرح تذاكر المونديال بـ60 دولاراً
بالفيديو
بالفيديو
13:26
مقدمة النشرة المسائية 26-02-2025
2026-02-25
مقدمة النشرة المسائية 25-02-2026
2026-02-24
مقدمة النشرة المسائية 24-02-2026
2026-02-23
مقدمة النشرة المسائية 23-02-2026
2026-02-23
"أميركا ستساهم في إنجاح مؤتمر دعم الجيش".. مصدر دبلوماسي يكشف للجديد
2026-02-22
مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:51
من هم المرشحون الـ30 حتى الساعة؟
محليات
07:51
من هم المرشحون الـ30 حتى الساعة؟
عربي و دولي
07:29
حاملة الطائرات "الأكبر" تُغادر اليونان
عربي و دولي
07:29
حاملة الطائرات "الأكبر" تُغادر اليونان
محليات
07:41
استراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.. وزيرة الشؤون تكشف!
محليات
07:41
استراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.. وزيرة الشؤون تكشف!
عربي و دولي
06:28
مع تصاعد التوتر.. دول تصدر تحذيرات بشأن السفر إلى المنطقة
عربي و دولي
06:28
مع تصاعد التوتر.. دول تصدر تحذيرات بشأن السفر إلى المنطقة
عربي و دولي
08:39
طائرات "الشبح".. إلى إسرائيل!
عربي و دولي
08:39
طائرات "الشبح".. إلى إسرائيل!
محليات
12:44
رسائل تحذيرية وصلت إلى المقرات الرسمية... "لا تتدخلوا" وإلا!
محليات
12:44
رسائل تحذيرية وصلت إلى المقرات الرسمية... "لا تتدخلوا" وإلا!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026