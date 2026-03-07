الأخبار
خاص الجديد

اسرائيل تشن غارات عنيفة على الجنوب.. جولة مع المراسلين

2026-03-07 | 09:18
اسرائيل تشن غارات عنيفة على الجنوب.. جولة مع المراسلين

اسرائيل تشن غارات عنيفة على الجنوب.. جولة مع المراسلين

اسرائيل تشن غارات عنيفة على الجنوب.. جولة مع المراسلين

معلومات الجديد: شهيدان من الجيش اللبناني نتيجة الغارات على بلدة النبي شيت في البقاع
أوساط مطلعة للجديد: بري أبلغ ماكرون بتمسك لبنان بالعودة إلى تطبيقِ اتفاق وقف النار أي التزام إسرائيل بوقف الغارات والانسحاب من الجنوب لكن الطرح لم يلق حتى الآن أيّ تجاوب

مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين الزرارية و بريقع
10:42
مراسلة الجديد: معلومات أولية عن سقوط شهداء وجرحى جراء الغارة على ميفدون
09:31
مراسلة الجديد: غارة تستهدف محيط منطقة النبطية
09:23
مراسل الجديد: غارة إستهدفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل
09:11
مراسل الجديد: الطيران الحربي شن غارتين إستهدفا بلدتي الخيام وياطر
09:09
معلومات الجديد: وزير العدل طرح إمكانية توقيف الشيخ نعيم قاسم خلال الجلسة الوزارية وسط تأييد بعض الوزراء وتحفظ آخرين
08:52
