معلومات الجديد: اجتماع غداً بين ممثلي مخابرات الجيش والأمن العام ونقابة الفنادق لبحث مسألة استهداف الفنادق والإجراءات التي يجب اتخاذها لتشديد التدقيق في معرفة هويات الزبائن