زوار بري للجديد: رئيس المجلس أبلغ عند منتصف الليل بخبر إطلاق الصواريخ وبعد الاتصالات التي أجراها طلب من حزب الله إصدار نفي وعدم تبني إطلاقها باتجاه إسرائيل لكن الرد جاء لاحقاً عبر بيان التبني