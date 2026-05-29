4 آب "الحقيقة الضائعة"
2026

خاص الجديد

لبنان يرفض.. وضغط كبير على قائد الجيش!

2026-05-29 | 12:39
بالتوازي مع اجتماع البنتاغون، تحدثت معلومات الجديد عن ثوابت الوفد العسكري المشارك في الاجتماع.

وفيها ان الوفد لا يتحدث بشكل مباشر مع الوفد الاسرائيلي بل يتبع الاسلوب نفسه كالميكانيزم، اي التواصل يحصل عبر الوسيط الاميركي.

ثانيا ان المطالبة بوقف اطلاق نار شامل قبل اي شيء آخر ورفض الآلية التي يطرحها الاسرائيلي بالتنسيق المباشر بشكل يبدو وكأن الجانب الاسرائيلي يعطي التوجيهات للجانب اللبناني.

ثالثا طلب لبنان بالاتفاق على المصطلحات الفضفاضة التي يستخدمها الاسرائيلي كتعريفه لمصطلح الخطر الوشيك او الرد على التهديد وغيرها من التعابير التي يتخذ منها الاسرئيلي منطلقا لحرية حركته.

وتقول مصادر عسكرية للجديد ان اسرائيل تطلب تطبيعا امنيا وهذا الامر مرفوض لبنانيا، لان اي قرار من هذا النوع هو قرار سياسي وليس عسكري. 

ويالتالي تقول مصادر عسكرية ان اجتماع البنتاغون تقني بامتياز، وسيطلب من خلاله الوفد اللبناني من الجانب الاميركي دعم الجيش لتحصينه في المرحلة المقبلة. 

مصادر سياسية تتحدث عن دقة المرحلة المقبلة بالنسبة للمؤسسة العسكرية على اعتبار ان الثوابت التي يحملها الوفد العسكري لن تلاقي ترحيبا اسرائيليا وهذا ما سيضع ضغطا كبيرا على قائد الجيش.  

ميدانيا تتقدم القوات الاسرائيلية باتجاه قلعة الشقيف من جهة وتلة علي الطاهر من جهة اخرى. وقالت مصادر دبلوماسية للجديد ان اسرائيل لن توقف عملياتها على الارض قبل التوصل الى حل جذري لسلاح حزب الله. واي كلام عن الرهان على اي اتفاق اميركي ايراني لتغيير هذا المعطى هو في غير محله.
 
 
 
مصدر أمني للجديد: رصد تواجد لقوات من الجيش الإسرائيلي داخل بلدة دبين قضاء مرجعيون وعند "العريض الفوقاني" في أطراف البلدة
مصادر دبلوماسية للجديد: اسرائيل لن توقف عملياتها على الارض قبل التوصل الى حل جذري لسلاح حزب الله واي كلام عن الرهان على اي اتفاق اميركي ايراني لتغيير هذا المعطى هو في غير محله
13:09
مصادر سياسية للجديد: المرحلة المقبلة دقيقة بالنسبة للمؤسسة العسكرية لأن الثوابت التي يحملها الوفد العسكري لا تلبي مطالب اسرائيل ما يشكل ضغطاً على قائد الجيش
13:08
مصادر عسكرية للجديد: اجتماع البنتاغون تقني بامتياز وسيطلب من خلاله الوفد اللبناني من الجانب الاميركي دعم الجيش لتحصينه في المرحلة المقبلة
13:08
مصادر عسكرية للجديد: اسرائيل تطلب تطبيعاً امنياً وهذا الامر مرفوض لبنانياً لأن اي قرار من هذا النوع هو قرار سياسي وليس عسكري
13:07
معلومات الجديد: لبنان طلب بالاتفاق على المصطلحات الفضفاضة التي يستخدمها الاسرائيلي كتعريفه لمصطلح الخطر الوشيك او الرد على التهديد وغيرها التي يتخذ منها الاسرئيلي منطلقا لحرية حركته
13:07
معلومات الجديد: الوفد اللبناني في اجتماع البنتاغون لا يتحدث بشكل مباشر مع الوفد الاسرائيلي بل يتبع الاسلوب نفسه كالميكانيزم اي التواصل يحصل عبر الوسيط الاميركي
12:38
