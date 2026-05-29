لبنان يرفض.. وضغط كبير على قائد الجيش!

بالتوازي مع اجتماع ، تحدثت معلومات الجديد عن ثوابت الوفد العسكري المشارك في الاجتماع.



وفيها ان الوفد لا يتحدث بشكل مباشر مع الوفد الاسرائيلي بل يتبع الاسلوب نفسه كالميكانيزم، اي التواصل يحصل عبر الوسيط .



ثانيا ان المطالبة بوقف اطلاق نار شامل قبل اي شيء آخر ورفض الآلية التي يطرحها الاسرائيلي بالتنسيق المباشر بشكل يبدو وكأن الجانب الاسرائيلي يعطي التوجيهات للجانب اللبناني.



ثالثا طلب بالاتفاق على المصطلحات الفضفاضة التي يستخدمها الاسرائيلي كتعريفه لمصطلح الخطر الوشيك او الرد على التهديد وغيرها من التعابير التي يتخذ منها الاسرئيلي منطلقا لحرية حركته.



وتقول مصادر عسكرية للجديد ان اسرائيل تطلب تطبيعا امنيا وهذا الامر مرفوض لبنانيا، لان اي قرار من هذا النوع هو قرار سياسي وليس عسكري.



ويالتالي تقول مصادر عسكرية ان اجتماع تقني بامتياز، وسيطلب من خلاله الوفد اللبناني من الجانب الاميركي دعم الجيش لتحصينه في المرحلة المقبلة.



مصادر سياسية تتحدث عن دقة المرحلة المقبلة بالنسبة للمؤسسة العسكرية على اعتبار ان الثوابت التي يحملها الوفد العسكري لن تلاقي ترحيبا اسرائيليا وهذا ما سيضع ضغطا كبيرا على .



ميدانيا تتقدم الاسرائيلية باتجاه قلعة الشقيف من جهة وتلة من جهة اخرى. وقالت مصادر دبلوماسية للجديد ان اسرائيل لن توقف عملياتها على الارض قبل التوصل الى حل جذري لسلاح . واي كلام عن الرهان على اي اتفاق اميركي ايراني لتغيير هذا المعطى هو في غير محله.