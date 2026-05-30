هنا بيروت - شربل أبو زيد - الحلقة الكاملة

مصادر دبلوماسية للجديد: اسرائيل لن توقف عملياتها على الارض قبل التوصل الى حل جذري لسلاح حزب الله واي كلام عن الرهان على اي اتفاق اميركي ايراني لتغيير هذا المعطى هو في غير محله