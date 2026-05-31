فارس سعيد لـ"وهلق شو": هذه الحرب طويلة وقد تمتد لأشهر

مراسل الجديد في واشنطن: من المستبعد أن تصدر وزارة الخارجية الأميركية بيانًا اليوم على أن تُستكمل المباحثات بجلسة ثانية غدًا

مراسل الجديد في واشنطن: من المستبعد أن تصدر وزارة الخارجية الأميركية بيانًا اليوم على أن تُستكمل المباحثات بجلسة ثانية غدًا