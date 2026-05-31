فارس سعيد لـ"وهلق شو": هذه الحرب طويلة وقد تمتد لأشهر

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مراسل الجديد في واشنطن: من المستبعد أن تصدر وزارة الخارجية الأميركية بيانًا اليوم على أن تُستكمل المباحثات بجلسة ثانية غدًا
مراسل الجديد في واشنطن: من المستبعد أن تصدر وزارة الخارجية الأميركية بيانًا اليوم على أن تُستكمل المباحثات بجلسة ثانية غدًا
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