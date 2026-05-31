معلومات الجديد: اتصالات سعودية مع الرئاسات الثلاث خلال الـ24 الساعة الماضية

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السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى ردًا على إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل: "هذا ما نسعى إليه"
السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى ردًا على إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل: "هذا ما نسعى إليه"
مراسل الجديد في واشنطن: من المستبعد أن تصدر وزارة الخارجية الأميركية بيانًا اليوم على أن تُستكمل المباحثات بجلسة ثانية غدًا
مراسل الجديد في واشنطن: من المستبعد أن تصدر وزارة الخارجية الأميركية بيانًا اليوم على أن تُستكمل المباحثات بجلسة ثانية غدًا
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