مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية

الرئيس عون: اتفاق اليوم يختلف عن اتفاق 27 تشرين الثاني لأنّه سيكون مستداماً ونُعوّل على دور الرئيس ترامب وإدارته

الرئيس عون: اتفاق اليوم يختلف عن اتفاق 27 تشرين الثاني لأنّه سيكون مستداماً ونُعوّل على دور الرئيس ترامب وإدارته

الرئيس عون: اتفاق اليوم يختلف عن اتفاق 27 تشرين الثاني لأنّه سيكون مستداماً ونُعوّل على دور الرئيس ترامب وإدارته

الرئيس عون: الاتفاق الذي تم التوصل اليه هو الفرصة الاخيرة والا فليتحمل كل فريق مسؤولياته