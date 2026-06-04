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نعيم قاسم: لم نُعط التزامًا لأحد بعدم المقاومة والرد على العدوان
نعيم قاسم: لم نُعط التزامًا لأحد بعدم المقاومة والرد على العدوان
قاسم: معنيون فقط بوقف العدوان الشامل ولا تجزئة بين الجنوب ولبنان وما دام الاحتلال موجوداً فالمقاومة مستمرة
قاسم: معنيون فقط بوقف العدوان الشامل ولا تجزئة بين الجنوب ولبنان وما دام الاحتلال موجوداً فالمقاومة مستمرة
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2026-06-04 | 05:44
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مراسل الجديد: شهيد و4 جرحى في الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
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معلومات الجديد: تبلغت بلدية مرجعيون اتصالاً من الجيش الإسرائيلي يفيد بأن الطريق بين مرجعيون وحاصبيا أصبحت سالكة إلا أنها دعت المواطنين إلى عدم سلوكها بانتظار صدور بيان رسمي من قيادة الجيش اللبناني
مراسل الجديد: غارة تستهدف قليا في البقاع الغربي
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