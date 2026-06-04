معلومات الجديد: تبلغت بلدية مرجعيون اتصالاً من الجيش الإسرائيلي يفيد بأن الطريق بين مرجعيون وحاصبيا أصبحت سالكة إلا أنها دعت المواطنين إلى عدم سلوكها بانتظار صدور بيان رسمي من قيادة الجيش اللبناني