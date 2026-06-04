نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي للجديد: نريد وقفًا كاملًا وشاملًا لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية

مصادر حزب الله للجديد: وقف إطلاق النار يجب أن يتضمن وقفًا شاملًا للاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية وألا يتضمن أي حرية لتحرك العدو والعودة إلى ما قبل 2 آذار