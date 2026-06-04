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خاص الجديد

نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي للجديد: نريد وقفًا كاملًا وشاملًا لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية

2026-06-04 | 08:39
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نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي للجديد: نريد وقفًا كاملًا وشاملًا لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية
نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي للجديد: نريد وقفًا كاملًا وشاملًا لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية
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نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي للجديد: نريد وقفًا كاملًا وشاملًا لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية

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