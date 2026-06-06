📺 المونديال "بلش بكير عالجديد".. إشترك واربح (في النشرة المسائية مباشرة)

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معلومات الجديد: مساعٍ جرت من وزراء ونواب لترتيب لقاء بين الرئيس عون والنائب فضل الله بدون تحديد اي موعد حتى الآن
معلومات الجديد: مساعٍ جرت من وزراء ونواب لترتيب لقاء بين الرئيس عون والنائب فضل الله بدون تحديد اي موعد حتى الآن
مصادر حزب الله لـ الجديد: مستشار "الرئيس" أندريه رحال والنائب فضل الله تبادلا رسائل واتصالات تضمنت ملاحظات وردوداً من الحزب على اتفاق وقف النار
مصادر حزب الله لـ الجديد: مستشار "الرئيس" أندريه رحال والنائب فضل الله تبادلا رسائل واتصالات تضمنت ملاحظات وردوداً من الحزب على اتفاق وقف النار
مصادر حزب الله لـ الجديد: التواصل بين الرئيس عون وحزب الله عاد إلى النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين عبر ممثلين من الطرفين
مصادر حزب الله لـ الجديد: التواصل بين الرئيس عون وحزب الله عاد إلى النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين عبر ممثلين من الطرفين
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