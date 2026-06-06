📺 المونديال "بلش بكير عالجديد".. إشترك واربح (في النشرة المسائية مباشرة)

معلومات الجديد: مساعٍ جرت من وزراء ونواب لترتيب لقاء بين الرئيس عون والنائب فضل الله بدون تحديد اي موعد حتى الآن

معلومات الجديد: مساعٍ جرت من وزراء ونواب لترتيب لقاء بين الرئيس عون والنائب فضل الله بدون تحديد اي موعد حتى الآن