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مصادر حزب الله لـ الجديد: التواصل بين الرئيس عون وحزب الله عاد إلى النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين عبر ممثلين من الطرفين
2026-06-06 | 14:33
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مصادر حزب الله لـ الجديد: التواصل بين الرئيس عون وحزب الله عاد إلى النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين عبر ممثلين من الطرفين
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خاص الجديد
محليات
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