طرح جديد على بري.. ووقف نار؟

مع توقف العمليات العسكرية بين واسرائيل، وبعد جولة الأميركي على الرئاسات، واجتماعه المطول في عين التينه، علمت الجديد أن هناك إمكانية جدية لإعلان وقف إطلاق نار شامل في كل .

فيما أشارت المعلومات الى أن الطرح القائم حاليا يستند الى اعتبار المنطقة المعروفة بالخط الأصفر منطقة تجريبية أو pilot zone، وفيها سيبدأ العمل التدريجي في القرى والبلدات، وعليه وبعد وقف إطلاق النار الشامل يكون قد انسحب من منطقة الخط الأصفر، عندها تبدأ بالانسحاب تدريجيا من بعض القرى أو البلدات، يليها دخول وانتشاره ومباشرته العمل على تفكيك المنشآت تمهيدا لعودة الاهالي الى بلداتهم تدريجيا أيضا.



وفي المرحلة الثانية ومع توسع عمل الجيش اللبناني في قرى الخط الاصفر يبقي الجيش الاسرائيلي على نقاط عند الحدود مع بعمق 2 كلم، أما المرحلة فيتموضع فيها الجيش الاسرائيلي في نقاط أمنية وصفت "بالحاكمة" وفيها تبقى إسرائيل الى حين التأكد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



أما بالنسبة لمنطقة شمال الليطاني، قالت مصادر سياسية للجديد أن مصيرها ومسارها لا يزال غامضا وسيبقى كذلك الى حين الانتهاء من جنوب الليطاني.



وفي المعلومات أن الصيغة أعلاه ستعرض على حزب لأبداء الرأي والموافقة بالتنسيق مع الجانب الايراني، على خط متواز، وتحضيرا للمراحل القادمة أشارت معلومات الجديد الى أن قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل اصطحب معه الى إسلام ضابطين من وحدة التخطيط والجغرافيا للبحث بامكانيات واحتياجات الجيش في المرحلة المقبلة، على أن يعود الى خلال يومين.



في المقابل تتوجس المصادر من امكانية استمرار الهجمات في لبنان في الأيام المقبلة ريثما تتبلور الأمور، ودخول التسوية حيز التنفيذ.