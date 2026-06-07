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القناة 14 الإسرائيلية: أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران
القناة 14 الإسرائيلية: أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران
الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد الصاروخي الإيراني
الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد الصاروخي الإيراني
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مستوطنات الشمال
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مستوطنات الشمال
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: سلاح الجو عزز المقاتلات والمسيرات في أجواء لبنان تحسبا لرد حزب الله المحتمل
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: سلاح الجو عزز المقاتلات والمسيرات في أجواء لبنان تحسبا لرد حزب الله المحتمل
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📺 المونديال والربح.. مكملين عالجديد (تابعوا نشرة الأخبار بعد قليل)

2026-06-07 | 12:29
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📺 المونديال والربح.. مكملين عالجديد (تابعوا نشرة الأخبار بعد قليل)
📺 المونديال والربح.. مكملين عالجديد (تابعوا نشرة الأخبار بعد قليل)
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مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات في مكتب بعلبك داهمت مطلوبين على طريق بعلبك - رياق وعملت على تفتيش بعض المباني والشقق
مصادر حزب الله لـ الجديد: التواصل بين الرئيس عون وحزب الله عاد إلى النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين عبر ممثلين من الطرفين

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