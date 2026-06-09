معلومات الجديد: الشرط الثاني هو تكريس معادلة مفادها أن أي استهداف تتعرض له إسرائيل سيقابله استهداف للضاحية الجنوبية والثالت منح إسرائيل حق الرد المباشر في حال اعتبرت أن الحزب خرق الاتفاق