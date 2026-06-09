معلومات الجديد: الشرط الرابع يتصل بآلية التنفيذ الميداني إذ طرح الجانب الإسرائيلي أن تبدأ المناطق التجريبية من منطقة زوطر وما بعدها وهو ما رفضه حزب الله

معلومات الجديد: حزب الله أبدى استعدادا للتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق لكنه شدد على أن أي قرار نهائي يحتاج إلى التشاور مع الحرس الثوري الإيراني إضافة الى ترتيبات تتعلق بما يعرف بالمناطق التجريبية