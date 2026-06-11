عاجل
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارتين على بلدة نحلة
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارتين على بلدة نحلة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
31
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
2026-06-10
استشهاد مدرب ولاعب سابق في غارات على طيردبا
2026-06-10
هل سيخوض نتنياهو الانتخابات القادمة؟
2026-06-09
"الساعات الأخيرة للصحافية أمال خليل".. تحقيق أميركي يكشف!
2026-06-09
صيحات "استهجان".. وترامب يرد بابتسامة ساخرة! (فيديو)
2026-06-08
سلسلة غارات جنوباً.. ومراسلو الجديد يواكبون أخر التطورات
خاص الجديد
بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.. تصريح لوزير الداخلية أحمد الحجار
2026-06-11 | 07:04
A-
A+
بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.. تصريح لوزير الداخلية أحمد الحجار
مقالات ذات صلة
وزير الداخلية أحمد الحجار للجديد: نشكر المملكة على قرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وهو ثمرة جهود الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية في ضبط الحدود وتعزيز الرقابة
السعودية ترفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.. وبيروت ترحّب
بعد رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية.. معوض: عودة الثقة بلبنان
بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.. تصريح لوزير الداخلية أحمد الحجار
خاص الجديد
محليات
لبنان
السعودية
أحمد الحجار
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: لجنة التربية النيابية تصوّت بالإجماع على إعادة النظر بقرار إجراء الامتحانات في شهادة البكالوريا الرسمية لهذا العام، نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية التي استوجبت إلغاء شهادة البريفيه ه
الحدث- الحلقة الكاملة- 11-06-2026
اقرأ ايضا في خاص الجديد
09:43
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارتين على بلدة نحلة
09:43
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارتين على بلدة نحلة
08:11
معلومات الجديد: لجنة التربية النيابية تصوّت بالإجماع على إعادة النظر بقرار إجراء الامتحانات في شهادة البكالوريا الرسمية لهذا العام، نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية التي استوجبت إلغاء شهادة البريفيه ه
08:11
معلومات الجديد: لجنة التربية النيابية تصوّت بالإجماع على إعادة النظر بقرار إجراء الامتحانات في شهادة البكالوريا الرسمية لهذا العام، نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية التي استوجبت إلغاء شهادة البريفيه ه
06:50
الحدث- الحلقة الكاملة- 11-06-2026
06:50
الحدث- الحلقة الكاملة- 11-06-2026
يحدث الآن
محليات
09:54
بالفيديو - إسقاط مسيّرة إسرائيلية في أجواء نحلة بالبقاع
عربي و دولي
09:43
في عيد ترامب.. حلبة الملاكمة جاهزة (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
09:43
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارتين على بلدة نحلة
اخترنا لك
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارتين على بلدة نحلة
09:43
معلومات الجديد: لجنة التربية النيابية تصوّت بالإجماع على إعادة النظر بقرار إجراء الامتحانات في شهادة البكالوريا الرسمية لهذا العام، نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية التي استوجبت إلغاء شهادة البريفيه ه
08:11
الحدث- الحلقة الكاملة- 11-06-2026
06:50
مصدر امني لـ"الجديد": "حزب الله" يستهدف قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه حي الحريق عند أطراف النبطية الفوقا
16:43
بعد تهديدات ترامب.. اجتماع بين قيادتي حزب الله وحركة أمل ومسوؤل إيراني
15:07
معلومات الجديد: الإجتماع يناقش الاوضاع السياسية ومباحثات وقف اطلاق النار تزامناً مع احتمال استئناف الضربات الاميركية على ايران وتأثير ذلك على الجبهة اللبنانية
15:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:40
قنبلة ومسيّرة إسرائيلية.. الجيش اللبناني يتحرك
2026-06-07
بالخريطة.. الجيش الإسرائيلي ينذر صور (صورة)
2026-06-10
اقتحام محلات تجارية بعد منتصف الليل.. شعبة المعلومات تتحرك
2026-03-16
قماطي: ما قمنا به أهم بكثير من الثمن الذي ندفعه وهو بناء على طلب من الناس وأهل القرى
2026-06-05
مقدمة النشرة المسائية 05-06-2026
2026-06-05
بعد الحديث عن إشكال ومنصات صواريخ.. بيان لمختار البيسارية
بالفيديو
بالفيديو
2026-06-09
مقدمة النشرة المسائية 09-06-2026
2026-06-09
محمد علوش مهاجما الرئيس عون: هل المطلوب التمهيد لدخول اسرائيل!؟
2026-06-08
مقدمة النشرة المسائية 08-06-2026
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2026
2026-06-07
غارات تستهدف الضاحية الجنوبية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 06-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:22
هل يفعلها ترامب؟ تابعوا النشرة المسائية مباشرةً
محليات
12:22
هل يفعلها ترامب؟ تابعوا النشرة المسائية مباشرةً
محليات
13:18
قتيل وجرحى.. ماذا يحصل في طرابلس؟
محليات
13:18
قتيل وجرحى.. ماذا يحصل في طرابلس؟
محليات
04:24
حفاظاً على سلامة الطلاب في المناطق المعرضة للخطر.. تعميم من وزيرة التربية
محليات
04:24
حفاظاً على سلامة الطلاب في المناطق المعرضة للخطر.. تعميم من وزيرة التربية
عربي و دولي
14:07
مهمة سرية في مضيق هرمز... ترامب يعلن
عربي و دولي
14:07
مهمة سرية في مضيق هرمز... ترامب يعلن
محليات
13:36
إسرائيل لا تريد التفاوض مع لبنان.. ما قصة الـ2300 عنصر لحزب الله؟
محليات
13:36
إسرائيل لا تريد التفاوض مع لبنان.. ما قصة الـ2300 عنصر لحزب الله؟
محليات
11:27
عن تفاصيل زيارة قائد الجيش الى باكستان.. بيان للجيش!
محليات
11:27
عن تفاصيل زيارة قائد الجيش الى باكستان.. بيان للجيش!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026