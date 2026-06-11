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خاص الجديد

معلومات الجديد: لجنة التربية النيابية تصوّت بالإجماع على إعادة النظر بقرار إجراء الامتحانات في شهادة البكالوريا الرسمية لهذا العام، نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية التي استوجبت إلغاء شهادة البريفيه ه

2026-06-11 | 08:11
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معلومات الجديد: لجنة التربية النيابية تصوّت بالإجماع على إعادة النظر بقرار إجراء الامتحانات في شهادة البكالوريا الرسمية لهذا العام، نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية التي استوجبت إلغاء شهادة البريفيه ه
معلومات الجديد: لجنة التربية النيابية تصوّت بالإجماع على إعادة النظر بقرار إجراء الامتحانات في شهادة البكالوريا الرسمية لهذا العام، نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية التي استوجبت إلغاء شهادة البريفيه ه
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معلومات الجديد: لجنة التربية النيابية تصوّت بالإجماع على إعادة النظر بقرار إجراء الامتحانات في شهادة البكالوريا الرسمية لهذا العام، نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية التي استوجبت إلغاء شهادة البريفيه ه

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