معلومات الجديد: لجنة التربية النيابية تصوّت بالإجماع على إعادة النظر بقرار إجراء الامتحانات في شهادة البكالوريا الرسمية لهذا العام، نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية التي استوجبت إلغاء شهادة البريفيه ه