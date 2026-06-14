الحدث - الحلقة الكاملة - 14-06-2026

مسؤول عسكري إيراني: الغارة الإسرائيلية في بيروت لن تمر دون عقاب (أ ف ب)

مسؤول عسكري إيراني: الغارة الإسرائيلية في بيروت لن تمر دون عقاب (أ ف ب)