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معلومات الجديد: رئاسة الجمهورية لم تتبلغ بشكل رسمي حتى الساعة بوقف إطلاق النار في لبنان وبتفاصيل الاتفاق
2026-06-15 | 06:29
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معلومات الجديد: رئاسة الجمهورية لم تتبلغ بشكل رسمي حتى الساعة بوقف إطلاق النار في لبنان وبتفاصيل الاتفاق
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معلومات الجديد: رئاسة الجمهورية لم تتبلغ بشكل رسمي حتى الساعة بوقف إطلاق النار في لبنان وبتفاصيل الاتفاق
خاص الجديد
محليات
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الاتفاق
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مراسل القناة 12 عن قوتين عسكريتين على الحدود الشمالية: يُحظر اتخاذ أي إجراء ضد النازحين العائدين إلى قراهم جنوب لبنان
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