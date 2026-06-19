مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق دير الزهراني

مصادر دبلوماسية للجديد: امتناع كل من الفريقين الأميركي والإيراني عن الذهاب الى التوقيع في سويسرا لعدم رغبتهما في التقاط الصورة حالياً نظراً الى الموقف السياسي لكل من الجانبين