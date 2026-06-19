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مراسل الجديد: حركة نزوح على اوتستراد النبطية - صيدا بعد الغارات الأخيرة
2026-06-19 | 03:07
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مراسل الجديد: حركة نزوح على اوتستراد النبطية - صيدا بعد الغارات الأخيرة
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