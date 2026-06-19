هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 19-06-2026

إن.بي.سي نيوز: ترامب تحدث إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله

إن.بي.سي نيوز: ترامب تحدث إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله