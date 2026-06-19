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2026-06-19 | 12:49
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مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد": على الحكومة الإسرائيلية أن تلتزم بهذا الاتفاق عبر الانسحاب التدريجي من مواقعها في جنوب لبنان
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