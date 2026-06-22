الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خاص الجديد

معلومات الجديد: لا دعوة رسمية أو موعد محدد لغاية الآن لزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن

2026-06-22 | 06:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معلومات الجديد: لا دعوة رسمية أو موعد محدد لغاية الآن لزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن
معلومات الجديد: لا دعوة رسمية أو موعد محدد لغاية الآن لزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: لا دعوة رسمية أو موعد محدد لغاية الآن لزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن

خاص الجديد

محليات

الجديد:

رسمية

لغاية

لزيارة

الجمهورية

واشنطن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات الجديد: مسار واشنطن يعتبر مسار موسع ويشمل انسحاب اسرائيل وآلية انتشار الجيش وعودة الاسرى وعودة الاهالي واعادة الاعمار
معلومات الجديد: الخلية التي ستعمل على تثبيت وقف اطلاق النار تتضمن إيران والولايات المتحدة و قطر ولبنان

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: محلقات إسرائيلية ألقت 5 قنابل صوتية في محيط قوة الجيش اللبناني المتمركزة على بعد 300 متر من القوات الإسرائيلية في كفرتبنيت
08:09
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تتقدم باتجاه دوار كفرتبنيت قضاء النبطية
07:28
معلومات الجديد: رئاسة الجمهورية متفائلة بالتقدّم الحاصل في ملف المفاوضات الإيرانية - الأميركية
06:47
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية يدرس جولة إقليمية على بعض الدول العربية منها المملكة العربية السعودية وقطر بالإضافة إلى تركيا
06:43
معلومات الجديد: مسار واشنطن يعتبر مسار موسع ويشمل انسحاب اسرائيل وآلية انتشار الجيش وعودة الاسرى وعودة الاهالي واعادة الاعمار
06:43
معلومات الجديد: الخلية التي ستعمل على تثبيت وقف اطلاق النار تتضمن إيران والولايات المتحدة و قطر ولبنان
06:40
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026