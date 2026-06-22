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خاص الجديد

عملية قد تنفذها اسرائيل في لبنان بقوة هزة ارضية!

2026-06-22 | 15:15
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عملية قد تنفذها اسرائيل في لبنان بقوة هزة ارضية!
عملية قد تنفذها اسرائيل في لبنان بقوة هزة ارضية!

قال مصدر عسكري للجديد أن إسرائيل ترفض تسليم منشأة مجدلزون للجيش اللبناني وتصرّ على تفجيرها وسط معطيات على إنذارِ السكان لقوة التفجير وحجمه الذي يوازي هزة أرضية بقوة ثلاث درجات

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