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مراسل الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت حفّارة كانت تعمل على رفع أنقاض منزل سبق أن استُهدف في بلدة النبطية الفوقا
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عملية قد تنفذها اسرائيل في لبنان بقوة هزة ارضية!
قال مصدر عسكري للجديد أن إسرائيل ترفض تسليم منشأة مجدلزون للجيش اللبناني وتصرّ على تفجيرها وسط معطيات على إنذارِ السكان لقوة التفجير وحجمه الذي يوازي هزة أرضية بقوة ثلاث درجات
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