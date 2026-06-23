معلومات الجديد: الجيش اللبناني سيعرض خرائط تتعلق بجنوب الليطاني وشماله والجيش الإسرائيلي سيقدم خرائط يقول إنها تحدد مواقع انتشار سلاح الحزب على أن يبدأ تنفيذ الآلية في نطاقات تجريبية يتم الاتفاق عليها