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خاص الجديد

المنطقة "التجريبية" من طرح بري.. وخلية لخفض التصعيد!

2026-06-23 | 12:31
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المنطقة &quot;التجريبية&quot; من طرح بري.. وخلية لخفض التصعيد!
المنطقة "التجريبية" من طرح بري.. وخلية لخفض التصعيد!

بين مفاوضات لبنان واسرائيل في واشنطن، وخلية خفض التصعيد يتوزع المشهد السياسي.

في واشنطن انطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات، وفي معلومات الجديد أن المفاوضات اليوم تشكل مرحلة تمهيدية للاجتماعات التي ستنعقد غدا على المستوى العسكري، على أن تستكمل بعد غد على المستوى السياسي.

وبحسب المعلومات، سيركز النقاش العسكري على خيار "المنطقة التجريبية"، انطلاقا من الاقتراح اللبناني الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والقاضي باعتماد منطقة تجريبية على مستوى القضاء. وفي هذا الإطار، سيعرض الجيش اللبناني خرائط تتعلق بجنوب الليطاني وشماله، فيما سيقدم الجيش الإسرائيلي خرائط يقول إنها تحدد مواقع انتشار سلاح حزب الله في بعض المناطق، على أن يبدأ تنفيذ الآلية في نطاقات تجريبية يتم الاتفاق عليها.

وتفيد المعلومات أيضا بأن إسرائيل قد تقدم على الانسحاب من بعض المناطق التي تعتبرها المؤسسة العسكرية غير ذات خطر مباشر على المستوطنات الإسرائيلية، نظرا لبعدها الجغرافي عن الحدود في إطار البحث عن خطوات ميدانية تواكب مسار المفاوضات.

وفي معلومات جديدة، أن المباحثات الجارية في واشنطن ستركز على تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وضمان استمراريته، إلى جانب البحث في ملف الانسحاب الإسرائيلي ووضع جدول زمني للانسحاب من مختلف المناطق التي لا تزال تحتلها إسرائيل.

وتكشف المعلومات أيضا عن تواصل دائم ومستمر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري لمواكبة مختلف تفاصيل المفاوضات. فقد جرى اتصال بينهما اليوم عقب الاتصال الذي تلقاه رئيس الجمهورية من نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. كما سبق ذلك اتصال مماثل ليل أمس بين الرئيسين عون وبري بعد التواصل الذي أجراه كل من فانس ورئيس الوزراء القطري، إضافة إلى اتصال آخر حصل يوم السبت بين بعبدا وعين التينة، في إطار تنسيق سياسي متواصل بين الرئاستين لم ينقطع طوال مسار الاتصالات والمفاوضات.

اما على صعيد خلية خفض التصعيد، فتكشف معلومات الجديد أن الخلية التي جرى الاتفاق على تشكيلها، ستضم عن الجانب اللبناني الاطراف المعنيون، علما ان مصادر سياسية اشارت الى ان لبنان لم يتبلغ رسميا بشكل الخلية والاعضاء المشاركين، في وقت اشارت معلومات للجديد الى ان اللجنة تضم الولايات المتحدة وقطر، اضافة الى باكستان وايران.
وبحسب المعلومات، فان الدور القطري يجري بتنسيق كامل مع المملكة العربية السعودية عبر وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان.

أما مهمة هذه الخلية، بحسب المعلومات فتتمثل في إدارة المرحلة المقبلة، وخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل، ومتابعة ملف سلاح حزب الله جنوب الليطاني وشماله، وبحث دور الجيش اللبناني ووضع خطة لتسليحه وتعزيز قدراته، وصولا إلى إدارة مرحلة ما بعد الاتفاق وتهيئة الظروف لإعادة الاستقرار والازدهار إلى لبنان.

وفي شأن اخر، تكشف معلومات خاصة للجديد أن نجل رجل دين شيعي لبناني لعب، بعيدا عن الأضواء، دورا في صياغة الموقف الأخير للرئيس السوري أحمد الشرع تجاه الشيعة في لبنان.
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