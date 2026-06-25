مصدر دبلوماسي لمراسل الجديد في واشنطن: ترجيحات بتوقيع اتفاق في وزارة الخارجية الأميركية بختام المحادثات بين لبنان وإسرائيل اليوم على أن يتضمن الاتفاق بندًا يتعلق بـالمناطق التجريبية (Pilot Zones)

مصادر حزب الله للجديد: اسرائيل تستخدم مسار واشنطن للهروب من وقف الحرب إلا ان الجانب الايراني لن يوقع على اي اتفاق مع واشنطن في حال عدم حصول الانسحاب خلال 60 يوماً