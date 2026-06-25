تعليقا على رفض التقاط الصور مع الوفد الإسرائيلي مصدر عسكري لـ"الجديد": دماء العسكريين الشهداء الذين سقطوا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية لم تجف بعد وآثار العدوان لا تزال ماثلة في المناطق اللبنانية